«Спартак»: «Сочувствуем Алексу Кралу и ждем его возвращения»

«Спартак» выразил сожаление по поводу вылета с чемпионата Европы сборной Чехии, за которую выступает полузащитник красно-белых Алекс Крал.

«Сборная Чехии, к сожалению, покидает Евро-2020 после поражения от датчан. Сочувствуем Алексу Кралу и ждем его возвращения», — говорится в сообщении красно-белых.

Сегодня, 3 июля, Чехия в четвертьфинале Евро-2020 проиграла Дании со счетом 1:2. 23-летний Крал не принял участия в этой встрече. Всего на чемпионате Европы он провел четвре матча.