«Спартак»: «Сочувствуем Алексу Кралу и ждем его возвращения»
21:18
«Спартак» выразил сожаление по поводу вылета с чемпионата Европы сборной Чехии, за которую выступает полузащитник красно-белых Алекс Крал.
«Сборная Чехии, к сожалению, покидает Евро-2020 после поражения от датчан. Сочувствуем Алексу Кралу и ждем его возвращения», — говорится в сообщении красно-белых.
Сегодня, 3 июля, Чехия в четвертьфинале Евро-2020 проиграла Дании со счетом 1:2. 23-летний Крал не принял участия в этой встрече. Всего на чемпионате Европы он провел четвре матча.
?? Сборная Чехии, к сожалению, покидает #Евро2020 после поражения от датчан.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 3, 2021
Сочувствуем @alexkralcz и ждём его возвращения ??? pic.twitter.com/S5UJsixapD
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