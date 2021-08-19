Шварц назвал Евгеньева важной частью «Динамо»
12:56
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о защитнике Романе Евгеньеве.
«Роман Евгеньев — важная часть нашей команды. У меня абсолютно не было мыслей на тему его ухода. Если говорить о его игровом времени, то всему виной конкуренция. В связи с высокой конкуренцией, Роман пока не попадает в состав.
Он постоянно выкладывается на тренировках, мы видим его серьезное отношение. Для нас достаточно сложным является выбор центральных защитников, потому что эти позиции у нас хорошо укомплектованы. Рано или поздно Роман получит возможность проявить себя", — сказал Шварц.
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