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Шварц назвал Евгеньева важной частью «Динамо»

12:56
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о защитнике Романе Евгеньеве.

«Роман Евгеньев — важная часть нашей команды. У меня абсолютно не было мыслей на тему его ухода. Если говорить о его игровом времени, то всему виной конкуренция. В связи с высокой конкуренцией, Роман пока не попадает в состав.

Он постоянно выкладывается на тренировках, мы видим его серьезное отношение. Для нас достаточно сложным является выбор центральных защитников, потому что эти позиции у нас хорошо укомплектованы. Рано или поздно Роман получит возможность проявить себя", — сказал Шварц.

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