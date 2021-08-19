Шварц рассказал об ожиданиях от матча с «Уралом» после смены тренера

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о предстоящем матче 5-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом». Специалист также высказался о наставнике уральского клуба Юрии Матвееве.

— Как сильно «Урал» успел поменяться при новом тренере?

— За столь короткое время можно изменить психологию и настроение команды. За две недели кардинально поменять что-то очень сложно. Мы проанализировали игру против «Спартака». Это был качественный матч в исполнении «Урала», они создали много моментов, выглядели солидно в центре. Смотрели игру при Шалимове, когда он возглавлял «Ахмат». Это было важно для того, чтобы получить четкую картину того, к чему мы должны готовиться. Сказать на сто процентов, как будет «Урал» играть в субботу сложно, но мы анализировали их игру насколько возможно.

Мы не говорим ни о каком реванше с «Уралом». За четыре игры на старте сезона мы взяли девять очков. Мы отталкиваемся от статистики. В субботу для обеих команд игра будет с чистого листа. Никто не будет думать о прошлом сезоне и реваншистских настроениях. Для нас принципиально будет быть лучше в каждом компоненте игры.

Настроение после игры с «Ахматом» не было приподнятым. Мы расстроились, но это расстройство не длилось больше, чем в раздевалке. Сейчас мы полностью сконцентрированы на «Урале». Ребята находятся в боевом настроении.

Матч 5-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» — «Динамо» состоится 21 августа. Начало — в 18.00 (мск).