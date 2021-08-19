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Шварц: «Мы нацелены на игру в прессинг»

12:51
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что команда нацелена на игру в прессинг.

— Готовы ли к тому, что многие команды будут играть с «Динамо» от обороны, как это делал «Ахмат»?

— Мы нацелены на игру в прессинг. Для нас также важно знать, как действовать при большом проценте владения мячом. Это то, к чему мы стремимся. На этой неделе мы как раз занимались этим вопросом. В данном случае очень важно иметь терпение, важно ждать свои моменты. При большом проценте владения, стоит искать наиболее короткий путь к воротам и оставаться целеустремленными.

Более того, нужно уметь переключаться ментально. Когда команда постоянно владеет мячом, требуется постоянно взламывать оборону. Не удивительно, что не всегда будут получаться атаки. Если атака завершается потерей мяча, то нужно сразу вступать в отбор. Это наша следующая задача, сейчас мы работаем над этим.

21 августа «Динамо» сыграет с «Уралом» в чемпионате России. Игра пройдет в Екатеринбурге, начало — в 18:00 по московскому времени.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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