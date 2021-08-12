Шварц: «Матч с «Ахматом» будет тяжелым с большим количеством борьбы»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» рассказал, на каких игроков может рассчитывать команда.

«В эту субботу нам будет противостоять крепкий и неуступчивый соперник, — отметил Шварц. — Нам важно проявить себя в единоборствах. Понимаем, что матч будет тяжелым с большим количеством борьбы.

У нас была короткая тренировочная неделя. Полностью ее провели и Моро, и Паршивлюк, можем рассчитывать на них. Не будет Лесового.

У нас высокая конкуренция на позицию центрального защитника. Евгеньев себя хорошо проявил в тренировочном цикле. Бальбуэна и Ордец отлично сыграли на старте сезона, мы ими довольны. У нас есть и еще футболисты на эту позицию, будет смотреть".