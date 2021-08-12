Шварц: «Приятно, что болельщики обсуждают возможное чемпионство «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» отметил, что в клубе не думают о чемпионстве, а концентрируются на ежедневной работе.

«Мы не забиваем голову рекордами по победной серии. С ЦСКА мы провели хорошую встречу, подучили отличные данные, — отметил Шварц. — Именно это мы и ставим во главе угла.

Нам приятно, что болельщики обсуждают возможное чемпионство. Такая оценка показывает, что мы находимся на правильном пути. Но сейчас мы концентрируемся на ежедневной работе, именно это нас больше всего заботит.

Грулев? Оптимальная позиция Грулева — нападающий, плюс он себя проявлял на позиции левого или правого вингера. По позиции Макарова мы еще будем смотреть. Такие решения будут приниматься уже накануне игр с конкретными соперниками.

Сейчас команда находится в отличной форме, это показывают открытые статистические данные. Нет опасений, что команда может подсесть ближе к 6 туру".