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Гайч и Фукс приступили к тренировкам с ЦСКА после возвращения с Олимпиады в Токио

12:42
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Защитник Бруно Фукс и нападающий Адольфо Гайч начали тренироваться с ЦСКА после возвращения с Олимпиады в Токио, сообщает пресс-служба армейцев.

В официальном Twitter красно-синих появился видеоролик, в котором Гайч и Фукс работают в тренажерном зале вместе с остальными игроками команды.

Фукс стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии, Гайч вместе с командой Аргентины не смог попасть в плей-офф турнира в Японии.

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Иван Торопцев все материалы автора

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