Гайч и Фукс приступили к тренировкам с ЦСКА после возвращения с Олимпиады в Токио
12:42
Защитник Бруно Фукс и нападающий Адольфо Гайч начали тренироваться с ЦСКА после возвращения с Олимпиады в Токио, сообщает пресс-служба армейцев.
В официальном Twitter красно-синих появился видеоролик, в котором Гайч и Фукс работают в тренажерном зале вместе с остальными игроками команды.
??? Наши олимпийцы @adolfogaich9 и @bruno_fuchs99 приступили к работе с командой в Ватутинках! pic.twitter.com/wIHZvOSXkp— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 12, 2021
Фукс стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии, Гайч вместе с командой Аргентины не смог попасть в плей-офф турнира в Японии.
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