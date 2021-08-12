Гайч и Фукс приступили к тренировкам с ЦСКА после возвращения с Олимпиады в Токио

Защитник Бруно Фукс и нападающий Адольфо Гайч начали тренироваться с ЦСКА после возвращения с Олимпиады в Токио, сообщает пресс-служба армейцев.

В официальном Twitter красно-синих появился видеоролик, в котором Гайч и Фукс работают в тренажерном зале вместе с остальными игроками команды.

??? Наши олимпийцы @adolfogaich9 и @bruno_fuchs99 приступили к работе с командой в Ватутинках! pic.twitter.com/wIHZvOSXkp — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 12, 2021

Фукс стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии, Гайч вместе с командой Аргентины не смог попасть в плей-офф турнира в Японии.