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Шунин ответил на вопрос о конкуренции с Лещуком

Константин Белов
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о конкуренции с партнером по команде Игорем Лещуком.

— Общались ли с Лещуком после матча со «Спартаком»?

— Да. Поддержал его. Конкуренция? Конечно, она существует. Мы же находимся в РПЛ. Но сейчас я думаю о команде, чтобы ей максимально помочь, и она побеждала.

В текущем сезоне 37-летний Шунин провел 12 матчей в РПЛ, в которых пропустил 18 голов и один раз сыграл на ноль.

На счету 28-летнего Лещука 11 сыгранных матчей в чемпионате России, 13 пропущенных голов и пять игр, в которых он сохранил ворота команды в неприкосновенности.

Антон Шунин
Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
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Балтика – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Ахмат
 - : -
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Пари НН – Динамо
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Сочи – Урал
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