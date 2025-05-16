Газаев: «Дедушка Ги Ру считает, что мы купили судью в матче с «Осером»? Видимо, сон интересный увидел»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» вспомнил, как складывались четвертьфинальные матчи Кубка УЕФА-2005 с французским «Осером».

В первом матче ЦСКА победил со счетом 4:0, в ответной игре армейцы проиграли 0:2.

— Домашний матч с «Осером» — феерия вашей команды (4:0)!

— Хороший матч. Мы уже принимали соперника не в Краснодаре, а в Москве. При своих болельщиках показали довольно агрессивный футбол. В тот вечер если не все, то очень многое получалось!

— Перед глазами стоит 4-й гол ЦСКА, когда Жирков на левом фланге обыграл трех соперников, выкатил мяч на дальнюю штангу — Гусеву.

— Юра продемонстрировал свое великое исполнительское мастерство. А Ролан забил. Вообще это была одна из сильнейших команд в истории современного ЦСКА. Тот же Красич. Взяли его молодым, неопытным. А он расцвел. В «Ювентус» пригласили. В «Ювентус» попасть не так просто. Юра Жирков. Карвалью, Вагнер, Олич. Мы же фактически играли в пять нападающих. В пять! Ну и оборона была уже такая... Монолит. (Улыбается.)

— На выезде вы уступили (0:2) и прошли в полуфинал по сумме двух встреч. Спустя почти 20 лет после тех игр бывший тренер «Осера» Ги Ру выступил во французской прессе с громким заявлением: «В четвертьфинале Кубка УЕФА нас ограбили русские из ЦСКА. Рефери был куплен...»

— Ну... Дедушка Ги Ру, видимо, решил о себе напомнить. Ему уже в районе 90?

— 86.

— Ясно. Поэтому... Непонятно, с чего он вдруг сейчас это заявил... Если что-то в Европе случается, все винят Россию, понимаете. Сейчас все на Россию гонят, ну и он начал гнать. Может, проснулся, сон, наверное, интересный увидел? (Улыбается.) Что ж, простим мы ему это. (Улыбается.)