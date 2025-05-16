Газаев: «Дедушка Ги Ру считает, что мы купили судью в матче с «Осером»? Видимо, сон интересный увидел»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» вспомнил, как складывались четвертьфинальные матчи Кубка УЕФА-2005 с французским «Осером».
В первом матче ЦСКА победил со счетом 4:0, в ответной игре армейцы проиграли 0:2.
— Домашний матч с «Осером» — феерия вашей команды (4:0)!
— Хороший матч. Мы уже принимали соперника не в Краснодаре, а в Москве. При своих болельщиках показали довольно агрессивный футбол. В тот вечер если не все, то очень многое получалось!
— Перед глазами стоит 4-й гол ЦСКА, когда Жирков на левом фланге обыграл трех соперников, выкатил мяч на дальнюю штангу — Гусеву.
— Юра продемонстрировал свое великое исполнительское мастерство. А Ролан забил. Вообще это была одна из сильнейших команд в истории современного ЦСКА. Тот же Красич. Взяли его молодым, неопытным. А он расцвел. В «Ювентус» пригласили. В «Ювентус» попасть не так просто. Юра Жирков. Карвалью, Вагнер, Олич. Мы же фактически играли в пять нападающих. В пять! Ну и оборона была уже такая... Монолит. (Улыбается.)
— На выезде вы уступили (0:2) и прошли в полуфинал по сумме двух встреч. Спустя почти 20 лет после тех игр бывший тренер «Осера» Ги Ру выступил во французской прессе с громким заявлением: «В четвертьфинале Кубка УЕФА нас ограбили русские из ЦСКА. Рефери был куплен...»
— Ну... Дедушка Ги Ру, видимо, решил о себе напомнить. Ему уже в районе 90?
— 86.
— Ясно. Поэтому... Непонятно, с чего он вдруг сейчас это заявил... Если что-то в Европе случается, все винят Россию, понимаете. Сейчас все на Россию гонят, ну и он начал гнать. Может, проснулся, сон, наверное, интересный увидел? (Улыбается.) Что ж, простим мы ему это. (Улыбается.)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5