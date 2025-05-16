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16 мая 2025, 14:15

Газаев: «Дедушка Ги Ру считает, что мы купили судью в матче с «Осером»? Видимо, сон интересный увидел»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» вспомнил, как складывались четвертьфинальные матчи Кубка УЕФА-2005 с французским «Осером».

В первом матче ЦСКА победил со счетом 4:0, в ответной игре армейцы проиграли 0:2.

— Домашний матч с «Осером» — феерия вашей команды (4:0)!

— Хороший матч. Мы уже принимали соперника не в Краснодаре, а в Москве. При своих болельщиках показали довольно агрессивный футбол. В тот вечер если не все, то очень многое получалось!

— Перед глазами стоит 4-й гол ЦСКА, когда Жирков на левом фланге обыграл трех соперников, выкатил мяч на дальнюю штангу — Гусеву.

— Юра продемонстрировал свое великое исполнительское мастерство. А Ролан забил. Вообще это была одна из сильнейших команд в истории современного ЦСКА. Тот же Красич. Взяли его молодым, неопытным. А он расцвел. В «Ювентус» пригласили. В «Ювентус» попасть не так просто. Юра Жирков. Карвалью, Вагнер, Олич. Мы же фактически играли в пять нападающих. В пять! Ну и оборона была уже такая... Монолит. (Улыбается.)

— На выезде вы уступили (0:2) и прошли в полуфинал по сумме двух встреч. Спустя почти 20 лет после тех игр бывший тренер «Осера» Ги Ру выступил во французской прессе с громким заявлением: «В четвертьфинале Кубка УЕФА нас ограбили русские из ЦСКА. Рефери был куплен...»

— Ну... Дедушка Ги Ру, видимо, решил о себе напомнить. Ему уже в районе 90?

— 86.

— Ясно. Поэтому... Непонятно, с чего он вдруг сейчас это заявил... Если что-то в Европе случается, все винят Россию, понимаете. Сейчас все на Россию гонят, ну и он начал гнать. Может, проснулся, сон, наверное, интересный увидел? (Улыбается.) Что ж, простим мы ему это. (Улыбается.)

Валерий Газзаев с&nbsp;Кубком УЕФА.«Еду на подписание контракта с «Динамо», и тут звонит Гинер: «Хотим тебя вернуть». Интервью Газзаева о победе в Кубке УЕФА-2005

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ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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