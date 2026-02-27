Шпилевский — о мотивации футболистов: «Использую штрафы и наказания — причем жесткие»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский в интервью «СЭ» ответил на вопрос об использовании штрафных санкций в качестве мотивации для игроков.

— Андрей Талалаев рассказывал, что использует бонусную часть в контрактах футболистов в качестве дополнительной мотивации. Как вы к этому относитесь?

— Я использую штрафы и наказания — причем жесткие. Например, 100 евро для человека, который получает 30 тысяч евро, воспринимаются не так, как для молодого с зарплатой в тысячу евро. Надо соблюдать проценты, я сторонник этого.

После 18 туров «Пари НН» с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В 19-м туре РПЛ в первом матче после зимней паузы 28 февраля нижегородская команда на выезде встретится с «Локомотивом».

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