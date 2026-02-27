Шпилевский — о зарплатах футболистов в РПЛ: «Дискуссионный вопрос, соответствует ли уровень оплаты их мастерству»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский в интервью «СЭ» высказался о ситуации с зарплатами в российском футболе.

— Многие в России обсуждают тему зарплат в футболе. Какова ваша позиция?

— Такова реальность. Можно понять футболистов, у них короткая карьера, поэтому игроки и их агенты стараются выжать для себя максимум. Соответствуют ли зарплаты уровню мастерства футболистов в России — вопрос как минимум дискуссионный. Мне повезло, потому что есть с чем сравнить, так как видел разный уровень. Можно по-разному реагировать, но есть данность, с которой нужно работать.

После 18 туров «Пари НН» с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В 19-м туре РПЛ в первом матче после зимней паузы 28 февраля нижегородская команда на выезде встретится с «Локомотивом».

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