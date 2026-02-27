Запашный: «Я болею за состав команды, не предан одному клубу»

Народный артист России Эдгард Запашный в разговоре с «СЭ» поделился мнением о современном футболе.

— Люблю футбол, играю время от времени. В РПЛ мне трудно выбрать любимый клуб, потому что я болею за состав команды. Не предан одному клубу. Команды меняются. Когда-то болел за «Барселону», потому что там играл Месси. Сейчас смотреть матчи МЛС трудно, так как они начинаются поздно ночью. Перестал болеть за Месси. Очень хочется, чтобы Роналду побил еще пару рекордов. Болею за индивидуальности, — сказал Запашный «СЭ».

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