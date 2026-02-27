Шпилевский: «Не понимаю тренеров, которые не следят за своим телосложением. Как с лишним весом требовать от игроков выкладываться?»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский в интервью «СЭ» заявил, что хочет быть примером для футболистов своей команды.

«Мне хочется быть примером для игроков. Например, мы часто говорим о пунктуальности. Если собрание начинается в 11.00, то человек должен быть ровно в это время, а не в 11.03. Привожу простой пример: игра начинается в 19.00, если кто-то опоздает, то команда будет на поле в меньшинстве. И к 19.01 мы можем пропустить. Говорю футболистам, что нужно чувствовать ответственность. Если я пунктуален, нахожусь на месте вовремя — почему футболист не может? То же относится и к питанию, и к внешнему виду», — сказал Шпилевский «СЭ».

Шпилевский также отметил, что европейские тренеры являются примером для команд.

«Не понимаю тренеров, которые не следят за внешним видом и своим телосложением. Посмотрите на европейских специалистов! Обратите внимание на топов — все стильные, примеры для команд. Как тренер с лишним весом может требовать от футболистов выкладываться? Его же просто воспринимать не будут! Если человек полностью здоров и не следит за питанием, какую дисциплину он может привить команде?» — добавил Шпилевский.

После 18 туров «Пари НН» с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В 19-м туре РПЛ в первом матче после зимней паузы 28 февраля нижегородская команда на выезде встретится с «Локомотивом».

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