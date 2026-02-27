«Зенит» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча РПЛ начнется в 19.30 мск

«Зенит» и «Балтика» сыграют в 19-м туре чемпионата России в пятницу, 27 февраля. Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча питерцев и калининградцев.

Следить за основными событиями игры «Зенит» — «Балтика» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире трансляция матча пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 19.00 мск, за полчаса до стартового свистка. Также игру в прямом эфире будут онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» в ретрансляции «Матч ТВ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

27 февраля, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В 18 турах чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в таблице, у «Балтики» — 35 очков и пятая строчка.