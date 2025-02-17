«Челябинск» из Второй лиги хочет арендовать футболиста РПЛ

«Челябинск» заинтересован в подписании правого защитника «Пари Нижний Новгород» Кирилла Боженова. Стороны начали обсуждение потенциальной сделки, сообщает Legalbet.ru.

В текущем сезоне Боженов принял участие в 16 матчах за нижегородскую команду, но не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.