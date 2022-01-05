Шота Арвеладзе высказался о возможном назначении в «Краснодар»
21:16
Шота Арвеладзе отреагировал на информацию о своем возможном назначении на пост главного тренера «Краснодара».
«Делал ли «Краснодар» предложение по работе? Надо говорить по делу», — приводит слова Арвеладзе «РБК Спорт».
Также он добавил, что не будет комментировать свое возможное назначение, пока не поступит конкретное предложение. Предыдущим местом работы Арвеладзе был «Пахтакор», с котором он дважды стал чемпионом Узбекистана и дважды выиграл национальный кубок страны.
5 января стало известно, что «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко и двух его помощников — Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.
Дополнительная информация:
https://sportrbc.ru/news/61d5ce479a79474594ab1ea6?ruid=UET9A2F+qniH/1m3A55UAg==
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