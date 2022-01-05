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Шота Арвеладзе высказался о возможном назначении в «Краснодар»

21:16
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Шота Арвеладзе отреагировал на информацию о своем возможном назначении на пост главного тренера «Краснодара».

«Делал ли «Краснодар» предложение по работе? Надо говорить по делу», — приводит слова Арвеладзе «РБК Спорт».

Также он добавил, что не будет комментировать свое возможное назначение, пока не поступит конкретное предложение. Предыдущим местом работы Арвеладзе был «Пахтакор», с котором он дважды стал чемпионом Узбекистана и дважды выиграл национальный кубок страны.

5 января стало известно, что «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко и двух его помощников — Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/61d5ce479a79474594ab1ea6?ruid=UET9A2F+qniH/1m3A55UAg==

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