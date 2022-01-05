Шота Арвеладзе высказался о возможном назначении в «Краснодар»

Шота Арвеладзе отреагировал на информацию о своем возможном назначении на пост главного тренера «Краснодара».

«Делал ли «Краснодар» предложение по работе? Надо говорить по делу», — приводит слова Арвеладзе «РБК Спорт».

Также он добавил, что не будет комментировать свое возможное назначение, пока не поступит конкретное предложение. Предыдущим местом работы Арвеладзе был «Пахтакор», с котором он дважды стал чемпионом Узбекистана и дважды выиграл национальный кубок страны.

5 января стало известно, что «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко и двух его помощников — Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.