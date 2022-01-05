Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шота Арвеладзе — еще один кандидат на пост главного тренера «Краснодара»

10:46
Шота Арвеладзе.
Шота Арвеладзе.
Теги:

По информации «СЭ», одним из кандидатов на пост главного тренера «Краснодара» является 48-летний грузинский специалист Шота Арвеладзе.

Утром 5 января руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко. Также «быки» расстанутся с двумя его помощниками — Василием Березуцким и Александром Ермаковичем

Ранее «СЭ» сообщал, что на этот пост претендует также бывший тренер «Локомотива» Марко Николич.

Предыдущим местом работы Арвеладзе был «Пахтакор», с котором он дважды стал чемпионом Узбекистана и дважды выиграл национальный кубок страны. До этого он возглавлял турецкие «Кайcериспор», «Касымпашу», «Трабзонспор» и израильский «Маккаби».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Главное событие хоккейной России в новом году: Ротенберг стал тренером СКА и выдал мем про Моуриньо
ФК «Краснодар» расторг контракт с тренером Гончаренко
0
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги