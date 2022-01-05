Шота Арвеладзе — еще один кандидат на пост главного тренера «Краснодара»
10:46
По информации «СЭ», одним из кандидатов на пост главного тренера «Краснодара» является 48-летний грузинский специалист Шота Арвеладзе.
Утром 5 января руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко. Также «быки» расстанутся с двумя его помощниками — Василием Березуцким и Александром Ермаковичем
Ранее «СЭ» сообщал, что на этот пост претендует также бывший тренер «Локомотива» Марко Николич.
Предыдущим местом работы Арвеладзе был «Пахтакор», с котором он дважды стал чемпионом Узбекистана и дважды выиграл национальный кубок страны. До этого он возглавлял турецкие «Кайcериспор», «Касымпашу», «Трабзонспор» и израильский «Маккаби».
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