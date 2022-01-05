Вратарь «Зенита» Крицюк сообщил о болезни: «К сожалению, вирус не прошел мимо меня»

Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк сообщил, что заболел. При этом, он не уточник, чем именно.

«К сожалению, вирус не прошел мимо меня», — написал Крицюк в Stories.

31-летний футболист перенес операцию в конце ноября прошлого года в Германии. На восстановление ему потребуется около двух месяцев.

Голкипер получил повреждение в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:4). Футболист отправился в одну из немецких клиник, где ему провели лечебно-диагностическую артроскопию правого коленного сустава.