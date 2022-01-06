Шота Арвеладзе: «Мне было бы интересно поработать с «Краснодаром»
Арвеладзе прокомментировал возможную работу в «Краснодаре»
10:07
Грузинский специалист Шота Арвеладзе заявил, что ему было бы интересно поработать с «Краснодаром».
«Мне было бы интересно поработать с такой командой, «Краснодар» хороший клуб. Ранее мне уже поступало предложение, сейчас его не поступало», — цитирует Арвеладзе «РБК Спорт».
Ранее «СЭ» сообщал, что 48-летний специалист Шота Арвеладзе является одним из кандидатов на пост главного тренера «Краснодара».
5 января стало известно, что «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко и двух его помощников — Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.
Дополнительная информация:
https://sportrbc.ru/news/61d5e33f9a79474994551946?ruid=UET9A2Db9mKbDwwOAwQQAg==
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