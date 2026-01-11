Гаджи Гаджиев стал почетным президентом махачкалинского «Динамо»

Гаджи Гаджиев получил статус почетного президента махачкалинского «Динамо».

«Общее собрание учредителей клуба приняло решение об упразднении должности президента, предусматривавшей управленческие функции. Вместе с тем, учитывая выдающийся вклад Гаджи Муслимовича Гаджиева в развитие дагестанского футбола и махачкалинского «Динамо», решением высшего органа управления ему был присвоен статус «Почетного президента». Это решение в полной мере отражает наше глубокое уважение к Гаджи Муслимовичу и признание его заслуг», — сказаль председатель общего собрания учредителей клуба Магомед Багаудинов.

Гаджиев руководит клубом с 2021 года.

После 18 туров «Динамо» с 15 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.