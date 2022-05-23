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Сегодня, 16:20

Шнуров заявил, что не хотел бы видеть Дзюбу в «Спартаке» после ухода из «Зенита»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров не хочет, чтобы бывший нападающий клуба Артем Дзюба вернулся в «Спартак».

«Я думаю, что для «Зенита» это плохо, а Артему желаю всяческой удачи. Сможет ли он заиграть в Европе? При нынешних политических коллизиях вряд ли. Я бы очень не хотел, чтобы он вернулся в «Спартак», я думаю, что они не потянут его ценник. Я бы на его месте ехал в сторону тепла, в «Краснодар», например. В Турцию? Отлично!» — приводит слова Шнурова ТАСС.

Дзюба объявил об уходе из «Зенита» 22 мая. В «Спартаке» он выступал с 2006 по 2015 год с перерывами на аренды в «Томи» и «Ростове».

33-летний футболист в составе питерской команды провел 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 голевых передач. С «Зенитом» Дзюба по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды стал обладателем Кубка страны.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Сергей Шнуров
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
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25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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