Шнуров заявил, что не хотел бы видеть Дзюбу в «Спартаке» после ухода из «Зенита»

Лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров не хочет, чтобы бывший нападающий клуба Артем Дзюба вернулся в «Спартак».

«Я думаю, что для «Зенита» это плохо, а Артему желаю всяческой удачи. Сможет ли он заиграть в Европе? При нынешних политических коллизиях вряд ли. Я бы очень не хотел, чтобы он вернулся в «Спартак», я думаю, что они не потянут его ценник. Я бы на его месте ехал в сторону тепла, в «Краснодар», например. В Турцию? Отлично!» — приводит слова Шнурова ТАСС.

Дзюба объявил об уходе из «Зенита» 22 мая. В «Спартаке» он выступал с 2006 по 2015 год с перерывами на аренды в «Томи» и «Ростове».

33-летний футболист в составе питерской команды провел 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 голевых передач. С «Зенитом» Дзюба по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды стал обладателем Кубка страны.