Сергей Терехов подвел итоги сезона для «Сочи»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов поделился эмоциями после завершения сезона Тинькофф РПЛ.

— Не обидно, что «Сочи» достиг такого исторического результата, а еврокубков для России теперь нет?

— Я думаю, это неправильное слово — обидно. Мы сделали все, что могли, все, что от нас зависело. Показали результат, заслуженно заняли второе место. А что там происходит, будем или не будем играть в еврокубках, это не наше дело.

— Сейчас не перебираете список будущих участников квалификации Лиги чемпионов, с которыми «Сочи» мог бы сыграть летом?

— Нет, мы сейчас наслаждаемся занятым местом и вкусом победы.

— На ваш взгляд, насколько нынешний состав «Сочи» сохранится на следующий сезон?

— Насколько команда сохранится, узнаем через месяц или полтора, когда выйдем из отпуска. Думаю, это больше вопрос к руководству клуба.

— Вас не зовут в «Зенит» или другие высокобюджетные клубы РПЛ?

— Нет, меня никто не зовет (улыбается). У меня действующий контракт, — цитируют Терехова «Известия».