«Урал» планирует выкупить Помазуна у ЦСКА

23 мая в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция президента «Урала» Григория Иванова. Он, в частности, ответил на вопрос, останется ли в команде вратарь Илья Помазун, права на которого принадлежат ЦСКА.

«У Ильи закончилась аренда. Мы сейчас ведем переговоры с ЦСКА по нему. На днях московский клуб продлил контракт с Игорем Акинфеевым. Поэтому мы хотим оставить Помазуна в «Урале». Думаю, все решится в положительную сторону. Постараемся даже его выкупить у ЦСКА», — заявил Иванов.

В составе главной команды ЦСКА в официальном матче Тинькофф РПЛ Помазун впервые сыграл в 2017 году. Перед стартом сезона-2020/21 он пополнил состав «Урала» на правах аренды из ЦСКА.