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Сегодня, 16:15

«Урал» планирует выкупить Помазуна у ЦСКА

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Илья Помазун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

23 мая в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция президента «Урала» Григория Иванова. Он, в частности, ответил на вопрос, останется ли в команде вратарь Илья Помазун, права на которого принадлежат ЦСКА.

«У Ильи закончилась аренда. Мы сейчас ведем переговоры с ЦСКА по нему. На днях московский клуб продлил контракт с Игорем Акинфеевым. Поэтому мы хотим оставить Помазуна в «Урале». Думаю, все решится в положительную сторону. Постараемся даже его выкупить у ЦСКА», — заявил Иванов.

В составе главной команды ЦСКА в официальном матче Тинькофф РПЛ Помазун впервые сыграл в 2017 году. Перед стартом сезона-2020/21 он пополнил состав «Урала» на правах аренды из ЦСКА.

Илья Помазун
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Григорий Иванов (руководитель)
0
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
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П
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Краснодар

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