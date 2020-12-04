Широков ждет революционных изменений в российском футболе

Бывший футболист сборной России Роман Широков — о проблемах в российском футболе и возможных изменениях.

— Что думаете о сокращении лиги?

— Только если из экономических соображений, чтобы зрители больше смотрели топовые матчи, — имеет место быть. Но надо проанализировать, как это отразится на ФНЛ. Мы все время говорим о верхушке, а у нас есть еще две лиги.

— То, что сейчас происходит в нашем футболе, говорит о необходимости революционных изменений?

— Это повод для революционных изменений в плане подготовки юных футболистов и тренерских кадров. Для больших команд этот момент давно назрел, лет 10 назад должен был состояться. Но у нас пока гром не грянет, ничего не происходит. Даже если задуматься об этом сейчас, то на подготовку уйдет года три. А потом еще на подготовку судей и юных футболистов уйдет лет пять. Минимум 8-10 лет.

— Реформа молодежного первенства, создание ЮФЛ ничего не значат?

— От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Их готовят те же самые специалисты. Если вы назовете молодежное первенство ЮФЛ-1, ничего не поменяется.

— Академии же «Зенита», «Краснодара» становятся лучше.

— Почему мы хуже играем тогда? (Севастиан Терлецкий)