Роман Широков высказался о матче между «Локомотивом» и «Ростовом» во 2-м туре РПЛ (2:2).

«Отличная игра. «Локомотив» в первом тайме хорошо играл. Мало моментов создали, но при потере мяча сразу шли в отбор, здорово напрягали соперника. «Ростову» в первом тайме повезло с забитым голом.

Что касается судейства, то не понимаю, почему сразу не поставили пенальти без вмешательства ВАР. Почему каждый тур обсуждаем судейство? Так это вы обсуждаете! Заканчивайте. Обсуждайте игру, хорошая была. Вы же задаете тренд. Без вас разберутся, кто там виноват. А вы констатируйте уже по решениям ЭСК и КДК.

«Ростов» может забраться в первую шестерку. А «Локомотив» вам не понравился? Хорошая команда. Наверное, в этом туре лучший матч.

В моменте с удавлением Бека-Бека ничего странного. Пошел выяснять отношения, игрокам показали желтые, ничего странного. Наверное, ему надо было думать. Если бы я был тренером, скорее всего, высказал бы ему», — сказал Широков.

«Локомотив» с двумя очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 11-я строчка и два балла.