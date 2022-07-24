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Сегодня, 22:15

Комличенко — о перепалке с голкипером «Локомотива»: «Когда тебе 19 лет, не надо так говорить»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вратарь &amp;quot;Локомотива&amp;quot; Даниил Худяков выбивает мяч.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о стычке с голкипером «Локомотива» Даниилом Худяковым.

«На меня человек упал. Прямо на голову. Мне больно. А парень говорит: «Вставай. Чего лежишь? Носилки несите». Когда тебе 19 лет, не надо так говорить. Надо просто стоять... Но мы потом поговорили. Это просто эмоции были», — сказал Комличенко во флеш-интервью сразу после матча.

Комличенко при этом стоял рядом с Худяковым и рукой обнял его за шею. Вратарь согласился с форвардом и в оценке игры, и эмоционального эпизода.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
24 июл, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:2
Ростов
Голы
Комличенко, 4 (0:1), Миранчук, 35 (1:1), Уткин, 88 (1:2), Марадишвили, 90+4 (2:2)
Локомотив
Худяков Фассон (Магкеев, 46) Живоглядов Едвай Ненахов (Тикнизян, 64) Баринов Бека Бека Миранчук (Марадишвили, 83) Керк Изидор (Игнатьев, 83) Камано (Куликов, 68)
Ростов
Песьяков Прохин (Мелехин, 79) Чернов Сильянов (Лангович, 84) Осипенко Миронов (Щетинин, 72) Глебов Тугарев (Байрамян, 46) Уткин Полоз (Голенков, 78) Комличенко
Предупреждения
Миранчук 36’, Бека Бека 50’, Едвай 90+2’, Марадишвили 90+5’  -  Полоз 30’, Прохин 34’, Миронов 65’
Удаления
Бека Бека 65’ (вторая ж.к)
Судьи
Сухой (Люберцы) Данченко (Уфа) Петросян (Бронницы)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Лунев (Новосибирск)

 

Даниил Худяков
Николай Комличенко
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
7
5
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 4 : 0
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 2 : 2
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 2 : 1
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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