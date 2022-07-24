Комличенко — о перепалке с голкипером «Локомотива»: «Когда тебе 19 лет, не надо так говорить»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о стычке с голкипером «Локомотива» Даниилом Худяковым.

«На меня человек упал. Прямо на голову. Мне больно. А парень говорит: «Вставай. Чего лежишь? Носилки несите». Когда тебе 19 лет, не надо так говорить. Надо просто стоять... Но мы потом поговорили. Это просто эмоции были», — сказал Комличенко во флеш-интервью сразу после матча.

Комличенко при этом стоял рядом с Худяковым и рукой обнял его за шею. Вратарь согласился с форвардом и в оценке игры, и эмоционального эпизода.