Широков считает реальным усилением приход Промеса в «Спартак»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал «СЭ» возможное возвращение нападающего «Аякса» Квинси Промеса в московский «Спартак».

Голландец уже выступал в составе красно-белых с 2014-го по 2018 год. Вместе с командой становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017.

— Считаю, что такой трансфер сможет усилить и «Спартак» и лигу. Почему он не сможет усилить? Подписали игрока хорошего уровня, который сможет вписаться даже в нынешнюю схему «Спартака».

По информации нашего издания, красно-белые договорились с амстердамским клубом об аренде 29-летнего голландца. «Спартак» заплатит «Аяксу» 500 тысяч и получит право обязательного выкупа футболиста за 9 миллионов евро. Игрок должен присоединиться к московской команде во вторник.

В нынешнем сезоне Квинси в составе «Аякса» провел 19 матчей, в которых забил 6 мячей и не отдали ни одной голевой передачи. В прошлом сезоне нападающий вошел в тройку лучших игроков «Аякса» по системе гол+пас, забив 12 голов и отдав 5 голевых передач.

(Владимир Пушкарев)