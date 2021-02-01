Быстров считает, что с приходом Промеса у «Спартака» есть все шансы для борьбы за чемпионство

Заслуженный мастер спорта России Владимир Быстров прокомментировал «СЭ» переход Квинси Промеса в «Спартак».

— Он отличный футболист, таких «Спартаку» явно не хватало, — заявил Быстров «СЭ». Если «Спартак» продолжит так же играть от обороны, то ничего не изменится, но приход футболистов такого уровня несет перемены. Мне кажется, у «Спартака» есть все шансы побороться за чемпионство. Промес перешёл на правах аренды с правом выкупа, и на мой взгляд, это верное решение руководства.

Очевидно, что ставки высоки и риски есть, поэтому аренда очень помогла в этом плане. Любой футболист хочет играть в лучшей в форме. И у Квинси Промеса есть все шансы вернуться на былой уровень. Мне кажется, это отличный трансфер.

Как стало известно «СЭ», «Спартак» и «Аякс» договорились об аренде голландского форварда Квинси Промеса. Сумма, которую красно-белые заплатят за аренду голландца, составит 500 тысяч евро, в дальнейшем «Спартак» будет иметь право обязательного выкупа игрока за 9 млн евро. Зарплата футболиста составит 3,5 млн евро + бонусы.

Во вторник Промес прибудет на сбор красно-белых в Дубай. Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов с что принципиальная договоренность между «Спартаком» и «Аяксом» достигнута.

(Артем Бухаев)