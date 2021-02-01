«Рубин» интересуется полузащитником «Факела» Никитиным

«Рубин» интересуется полузащитником воронежского «Факела» Андреем Никитиным.

Представители казанцев находились в Турции на товарищеском матче «Факела» с косовским клубом «Дукаджини» (4:2).

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский подтвердил «СЭ», что был на игре. Однако он открыто не говорит о том, что Никитин интересен клубу.

За 20-летним футболистом следят и другие клубы РПЛ.

В этом сезоне в ФНЛ Никитин провел 24 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 передачу.

(Владислав Зимагулов)