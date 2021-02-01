«Рубин» интересуется полузащитником «Факела» Никитиным
10:51
«Рубин» интересуется полузащитником воронежского «Факела» Андреем Никитиным.
Представители казанцев находились в Турции на товарищеском матче «Факела» с косовским клубом «Дукаджини» (4:2).
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский подтвердил «СЭ», что был на игре. Однако он открыто не говорит о том, что Никитин интересен клубу.
За 20-летним футболистом следят и другие клубы РПЛ.
В этом сезоне в ФНЛ Никитин провел 24 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 передачу.
(Владислав Зимагулов)
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