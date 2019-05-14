03:35 | Футбол — РПЛ

Широков считает, что Кокорин может вернуться в состав "Зенита"

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Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков высказал мнение, что нападающий команды Александр Кокорин может вернуться в состав команды.

- Реально ли Кокорину вернуться в состав "Зенита? Безусловно, - сказал Широков в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24. - Люди же получают травмы и выбывают на семь-восемь месяцев и возвращаются. Судя по всему, он попадет в межсезонье, когда вполне реально набрать форму.

Александр Кокорин ранее был осужден 1,5 года исправительной колонии общего режима.

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