Появилось видео избиения директора «Спартака» по связям с общественностью

В сети появилось видео нападения на директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова. 11 мая ролик разместил Telegra-канал «Мутко против».

10 мая «СЭ» стало известно, что Фетисов был доставлен в больницу после избиения. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

Позже управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал подробности нападения на сотрудника клуба.