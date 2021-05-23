Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Заремы Салиховой, которая раскритиковала кандидатуру Руя Витории на пост главного тренера красно-белых.

«Это ее позиция, которая имеет право на существование. Кто вам сказал, что она не так давно с командой? Это мы о Зареме слышим только первый год, а у них с Федуном уже детям по десять лет. Такие заявления ничего не раскачивают. Другое дело, что, возможно, ей нужно было остаться в совете директоров. Если с каждым решением не соглашаться, что из этого выйдет? Сейчас эмоции чуть утихнут, и она вернется. Почему нет? Зарема — девушка амбициозная, ей нужны золотые медали», — сказал Широков «СЭ».

Также Широков рассказал, что думает о кандидатуре Руи Витории на пост главного тренера «Спартака».

«О Витории мне трудно что-то сказать. В «Бенфике» у него был неплохой отрезок, а потом вон — 15 место. Непонятно, может, отрезок в Саудовской Аравии случайность. Никто этого не знает. Конечно, приглашать такого специалиста в столетие — риск. Мы уже много примеров видели, когда из дальних стран к нам возвращались не очень убедительно. Я за ним не следил, мне он вообще неинтересен. Он долго не работал под давлением? А Каррера до «Спартака» много под давлением работал? Это ни о чем не говорит. Все давление всегда ложиться на главного тренера, а Каррера им никогда и не был. Если Виторию приглашают — значит, в нем что-то видят. Приедет сюда — тогда и посмотрим. Главное, чтобы был результат», — добавил Широков.

Сегодня, 23 мая, Зарема Салихова в интервью «СЭ» объяснила свой выход из совета директоров «Спартака» и раскритиковала кандидатуру Руя Витории на пост главного тренера команды.

(Владимир Пушкарев)