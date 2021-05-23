Шварц ответил, продолжит ли тренировать «Динамо» в следующем сезоне
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» рассказал о своем будущем в российском клубе и прокомментировал слухи об интересе европейских команд.
— Из Германии время от времени приходят новости, что вы в числе кандидатов на должность главного тренера в различных клубах — «Айнтрахте», «Шальке»... Это льстит?
— Приятно, конечно. Это вид признания тебя в профессии. Но это не повод терять фокусировку при работе с командой.
— Динамовских болельщиков немного нервируют эти слухи. Вы им можете пообещать, что следующий сезон начнете в «Динамо»? Или, как говорится, никогда не говори никогда?
— В понедельник после матча с ЦСКА я садился в самолет до Германии с одной мыслью: через месяц прилечу обратно и буду работать с «Динамо». И эта мысль мне очень нравится.
(Константин Алексеев)
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