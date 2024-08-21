Ширко считает, что «Спартак» сделал ставку на иностранцев

Бывший игрок «Спартака» Александр Ширко в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями о трансферной кампании красно-белых в сезоне-2024/25.

«Время покажет, строится новая команда. На мой взгляд, ставка на иностранцев, на такой костяк определенный. Надо сыграть с принципиальными соперниками, пока провели матчи только с середнячками», — сказал Ширко «СЭ».

Следующий матч «Спартак» сыграет против «Зенита» в 6-м туре РПЛ. Встреча состоится 24 августа в Санкт-Петербурге, начало — в 17.30 по московскому времени.

После 5-го тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. «Спартак» с 10 баллами находится на 4-м месте.

Александр Абустин