Артем Дзюба: «В Турции судейство намного хуже, чем в России»

Нападающий Артем Дзюба сравнил уровень судейства в футбольных чемпионатах России и Турции.

«Многие судьи, наверное, не до конца понимают футбольную тематику. Здесь можно согласиться с Мостовым в том плане, что для того, чтобы понимать нюансы, нужно хотя бы немножко играть в футбол.

При этом не могу сказать, что в России низкий уровень судейства. Он нормальный. Но это смотря, с чем сравнивать. Когда я какое-то время побыл в Турции, понял, что там судейство намного хуже и предвзятее, чем в России», — приводит слова Дзюбы Sport24.

Дзюбы выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор» с августа 2022-го по февраль 2023 года. В общей сложности форвард провел пять матчей в составе команды и забил один гол.

В настоящее время 35-летний россиянин является свободным агентом. Последним клубом в карьере Дзюбы был «Локомотив».