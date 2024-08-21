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Артем Дзюба: «В Турции судейство намного хуже, чем в России»

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Нападающий Артем Дзюба сравнил уровень судейства в футбольных чемпионатах России и Турции.

«Многие судьи, наверное, не до конца понимают футбольную тематику. Здесь можно согласиться с Мостовым в том плане, что для того, чтобы понимать нюансы, нужно хотя бы немножко играть в футбол.

При этом не могу сказать, что в России низкий уровень судейства. Он нормальный. Но это смотря, с чем сравнивать. Когда я какое-то время побыл в Турции, понял, что там судейство намного хуже и предвзятее, чем в России», — приводит слова Дзюбы Sport24.

Дзюбы выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор» с августа 2022-го по февраль 2023 года. В общей сложности форвард провел пять матчей в составе команды и забил один гол.

 
Артем Дзюба. «А вы говорили, что Дзюба — легенда». Турки разочарованы российским форвардом, клуб вынужден повышать цены на билеты

В настоящее время 35-летний россиянин является свободным агентом. Последним клубом в карьере Дзюбы был «Локомотив».

Источник: Sport24
Артем Дзюба
Футбол
ФК Адана Демирспор
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 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
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15
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