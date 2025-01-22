Шикунов: «Сейчас у Селихова есть 2-3 варианта, будет вести переговоры»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о намерении красно-белых расторгнуть контракт с вратарем Александром Селиховым по обоюдному согласию.

По информации «СЭ», клуб выплатит голкиперу всю зарплату за срок, остающийся до окончания контракта летом 2025 года. Эта сумма составляет около 700 тысяч евро.

«В курсе, что есть ситуация, при которой Селихов не едет на сборы — ищет команду, это давно не секрет. Сейчас у Селихова 2-3 варианта, будет вести переговоры. «Ростов»? Есть еще Саудовская Аравия и ОАЭ», — сказал Шикунов «СЭ».

В нынешнем сезоне 30-летний Селихов сыграл за «Спартак» 8 матчей — все в FONBET Кубке России, пропустив 7 голов.