Матч между «Рубином» и «Войводиной» отменен из-за погодных условий

Товарищеский матч между «Рубином» и «Войводиной» отменен, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Решение клубов связано с непригодными к проведению матча погодными условиями. В Белеке, где «Рубин» проводит зимние сборы, со вчерашнего вечера продолжаются ливни. Отмечается, что вместо матча казанская команда проведет тренировку в спортзале.

Свои матчи на сборах в Турции по причине ливней сегодня также отменили «Ахмат» и «Факел».