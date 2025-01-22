Агент Барбоза: «Промес? Он не нужен «Спартаку», воспоминания нужно оставить в прошлом»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в «Спартак».

«Мне кажется, это не нужно клубу. Если Промес вернется, это будет неправильно. Команда уже сформировалась, они привыкли играть без него. К тому же есть неплохие футболисты, которые играют на его позиции. Время Промеса уже прошло. Как бы это ни звучало, но воспоминания должны остаться в прошлом. Потому что они не всегда воплощаются в реальность так, как нам этого хочется», — сказал Барбоза «РБ Спорт».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. Сейчас 33-летний игрок находится в ОАЭ, где ждет решения суда об экстрадиции в Нидерланды. На родине футболист приговорен к 7,5 годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков и к полутора годам за нападение на человека с ножом. Сейчас футболист выступает за клуб второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».