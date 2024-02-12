Шикунов считает, что Глушаков не подошел «Ростову»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал новость о том, что Денис Глушаков не поедет на третий сбор с «Ростовом».

«Глушаков не подошел «Ростову». Тренерский штаб посмотрел на него и понял, что он не нужен клубу. Денис уже свое отыграл. Если его не взяли, значит, не подходит такой футболист команде», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

В январе 37-летний полузащитник прошел медосмотр в «Ростове» и начал тренировки с южанами на сборах.

30 января Глушаков и костромской «Спартак» расторгли договор по взаимному согласию. В клубе сообщили, что у футболиста «назревает предложение от клуба лигой выше».

Первый круг РПЛ «Ростов» завершил на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко после 18 туров.