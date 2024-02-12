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12 февраля, 17:36

Андреев заявил, что «Оренбург» пока не думает о продлении соглашения с Марином

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб пока не думает о продлении соглашения с Джимми Марином.

«Контракт Марина рассчитан не до лета, дольше. Вести переговоры о продлении сейчас нет смысла. Сперва нужно решить задачу, и потом уже будем смотреть», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Контракт 25-летнего костариканца истекает в июне 2024 года. В этом сезоне на счету хавбека 24 матчей, 1 гол и 1 результативная передача.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportdirektor-orenburga-v-peregovorah-s-marinom-sejchas-net-smy-sla/
Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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 - : -
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