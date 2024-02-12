Андреев заявил, что «Оренбург» пока не думает о продлении соглашения с Марином

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб пока не думает о продлении соглашения с Джимми Марином.

«Контракт Марина рассчитан не до лета, дольше. Вести переговоры о продлении сейчас нет смысла. Сперва нужно решить задачу, и потом уже будем смотреть», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Контракт 25-летнего костариканца истекает в июне 2024 года. В этом сезоне на счету хавбека 24 матчей, 1 гол и 1 результативная передача.