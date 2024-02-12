Галактионов заявил, что в «Локомотиве» сплоченный коллектив

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отметил сплоченность команды на фоне ходивших ранее слухов о непростой обстановке в раздевалке железнодорожников.

«Команда — это семья. В любой семье случаются разные моменты в жизни. Тут вопрос в подходе к игрокам — кто-то любит, чтобы его хвалили, с кем-то надо быть жестче. У нас получается находить ключи к каждому из ребят. Сегодня у нас сложился коллектив, в котором проблемы остаются внутри и не выходят на всеобщее обозрение. Было забавно видеть, как некоторые телеграм-каналы пытались несколько раз раскачать ситуацию в команде. Как говорят, иногда скорость стука опережает скорость звука. У нас все нормально, мы сплочены и делаем общее дело», — приводит слова Галактионова Sport24.

После 18 туров «Локомотив» занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 31 очко. Лидером является «Краснодар» с 38 баллами.