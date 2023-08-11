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Сегодня, 23:00

Шикунов: «Почему ЦСКА так легко отпустил Медину? Против «Урала» я его не увидел»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов оценил игру полузащитника красно-белых Хесуса Медины против «Урала».

— Медина не убедил на позиции «восьмерки»?

— Сегодня его вообще не было видно. Не проявил себя никак.

— Стоило ли за него выкладывать 7 миллионов?

— Только время покажет. Но смущает одна вещь.

— Какая?

— Почему ЦСКА так легко его отпустил? Так не бывает... Ну очень легко Федотов с ним расстался. Никто его не уговаривал остаться. Уходишь — уходи. Получили деньги, освободили зарплатную ведомость.

— А Рябчук нравится?

— Очень хорошее впечатление производит вот уже во втором матче. Выходит — не тушуется. Парень со скоростью, с объемом. Лезет вперед.

— Сильнее Хлусевича?

— Не готов сейчас их сравнивать. Мало времени прошло.

— Бонгонда опять забил. Его хоть кто-то остановит?

— Пока ему, как говорятся, прет. Пусть забивает. Разве плохо? Помимо гола он пару раз шел в дриблинг, обострял! Хорошо, что все пока так складывается. В Испании он почему-то такой статистики не имел. А дальше посмотрим, насколько его хватит. Может быть, он удержит такой уровень результативности до конца чемпионата.

Из-за поражения от «Урала» «Спартак» опустился на третье место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 4 матчах.

В пятом туре красно-белые встретятся с «Зенитом». Матч состоится 20 августа, начало — в 19.30 мск.

&laquo;Спартак&raquo; проиграл &laquo;Уралу&raquo; в&nbsp;матче 4-го тура РПЛ. «Три от «Урала», четыре от «Нижнего». Как «Спартаку» претендовать на золото?» Шикунов — о поражении красно-белых от «Урала»
Хесус Медина
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Александр Шикунов
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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