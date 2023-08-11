Шикунов: «Почему ЦСКА так легко отпустил Медину? Против «Урала» я его не увидел»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов оценил игру полузащитника красно-белых Хесуса Медины против «Урала».

— Медина не убедил на позиции «восьмерки»?

— Сегодня его вообще не было видно. Не проявил себя никак.

— Стоило ли за него выкладывать 7 миллионов?

— Только время покажет. Но смущает одна вещь.

— Какая?

— Почему ЦСКА так легко его отпустил? Так не бывает... Ну очень легко Федотов с ним расстался. Никто его не уговаривал остаться. Уходишь — уходи. Получили деньги, освободили зарплатную ведомость.

— А Рябчук нравится?

— Очень хорошее впечатление производит вот уже во втором матче. Выходит — не тушуется. Парень со скоростью, с объемом. Лезет вперед.

— Сильнее Хлусевича?

— Не готов сейчас их сравнивать. Мало времени прошло.

— Бонгонда опять забил. Его хоть кто-то остановит?

— Пока ему, как говорятся, прет. Пусть забивает. Разве плохо? Помимо гола он пару раз шел в дриблинг, обострял! Хорошо, что все пока так складывается. В Испании он почему-то такой статистики не имел. А дальше посмотрим, насколько его хватит. Может быть, он удержит такой уровень результативности до конца чемпионата.

Из-за поражения от «Урала» «Спартак» опустился на третье место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 4 матчах.

В пятом туре красно-белые встретятся с «Зенитом». Матч состоится 20 августа, начало — в 19.30 мск.