Шикунов: «Урал» прекрасен! Было бы несправедливо, если бы он проиграл «Спартаку»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов после поражения москвичей от «Урала» восхитился игрой команды Виктора Гончаренко.

— «Урал» Гончаренко в полном порядке?

— «Урал» просто прекрасен. В первом тайме я «Спартак» особо не увидел. Был момент у Соболева, когда спас Помазун. Ну вот, пожалуй, и все. А «Урал», как я заметил выше, подвела реализация. Шеттине из убойной позиции попал штангу, и тут же хозяева пропустили. Причем Соболеву помог рикошет! И вот вам уже 1:2. Футбол — такая непредсказуемая штука (смеется).

— Кого выделите в составе хозяев?

— Да все они сегодня хорошо смотрелись. Ну действительно все хороши! Конечно, большой молодец Бикфалви. Вышел на 85-й минуте и все решил. На опыте дождался своего шанса, обманул двоих! Конфетку сделал! А какие у «Урала» молодые? Юшков, Дмитриев! Да все сыграли организованно! Было бы обидно, если бы «Урал» проиграл. Просто несправедливо! Ведь хозяева все могли решить в первом тайме, создать себе задел, а после перерыва ловить москвичей на контратаках.

«Урал» благодаря победе над «Спартаком» поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками в 4 матчах. Красно-белые опустились на третью строчку с 9 очками.