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Сегодня, 22:45

Шикунов о победном голе «Урала» в ворота «Спартака»: «Свинову надо было крикнуть, что он играет этот мяч...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов — о решающем голе «Урала» в матче против красно-белых (2:3) в 4-м туре РПЛ.

— Кто из них — Литвинов или Свинов — больше виноват в последнем голе «Урала»?

— Да оба напортачили. По большому счету, Свинов должен был решительнее выходить и громче крикнуть Литвинову, что именно он, голкипер, играет. Вышел бы просто и забрал! А он вдруг остановился... А Литвинов уже посчитал, что вратарь все сделает. И тут появляется золотая нога Бикфалви, ха-ха.

— Проблемы «Спартака» в обороне вообще никуда не делись?

— Безобразие! Причем уже какой матч. «Спартак» может пропустить четыре гола от «Нижнего», теперь три — от «Урала»... Ну и куда это годится? Разве это нормальная ситуация? Организация игры в защите — на низком уровне.

— «Спартак» же должен сейчас купить центрального защитника.

— Ну хорошо, купят. Но ведь его еще надо встроить в игру. Повторюсь, действия в обороне не выстроены совсем! Нет подбора в опорной зоне. Вспомните, сколько ударов уральцы нанесли из центра?

— Претензии к Мартинсу?

— Да не только к нему. Обороняться должна вся команда. Причем слаженно. Должна быть система, понимаете? Даже если поставить других футболистов, не факт, что сразу все получится. Это очень большая проблема!

— С такой защитой тяжело замахиваться на золото?

— Ну а как можно претендовать на первое место с такими трудностями? Очень тяжело. Если ты будешь забивать два-три, а пропускать три-четыре... Это со стороны смотреть на такое зрелище весело. А в плане турнирной стратегии забавного тут мало. У «Нижнего» выиграли — 5:4. Красочный вроде бы матч, да? Но потом подумаешь: елы-палы, а что у красно-белых сзади-то творится?!

Из-за поражения от «Урала» «Спартак» опустился на третье место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 4 матчах.

В пятом туре красно-белые встретятся с «Зенитом». Матч состоится 20 августа, начало — в 19.30 мск.

&laquo;Спартак&raquo; проиграл &laquo;Уралу&raquo; в&nbsp;матче 4-го тура РПЛ. «Три от «Урала», четыре от «Нижнего». Как «Спартаку» претендовать на золото?» Шикунов — о поражении красно-белых от «Урала»

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Александр Шикунов
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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