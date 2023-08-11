Шикунов о победном голе «Урала» в ворота «Спартака»: «Свинову надо было крикнуть, что он играет этот мяч...»
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов — о решающем голе «Урала» в матче против красно-белых (2:3) в 4-м туре РПЛ.
— Кто из них — Литвинов или Свинов — больше виноват в последнем голе «Урала»?
— Да оба напортачили. По большому счету, Свинов должен был решительнее выходить и громче крикнуть Литвинову, что именно он, голкипер, играет. Вышел бы просто и забрал! А он вдруг остановился... А Литвинов уже посчитал, что вратарь все сделает. И тут появляется золотая нога Бикфалви, ха-ха.
— Проблемы «Спартака» в обороне вообще никуда не делись?
— Безобразие! Причем уже какой матч. «Спартак» может пропустить четыре гола от «Нижнего», теперь три — от «Урала»... Ну и куда это годится? Разве это нормальная ситуация? Организация игры в защите — на низком уровне.
— «Спартак» же должен сейчас купить центрального защитника.
— Ну хорошо, купят. Но ведь его еще надо встроить в игру. Повторюсь, действия в обороне не выстроены совсем! Нет подбора в опорной зоне. Вспомните, сколько ударов уральцы нанесли из центра?
— Претензии к Мартинсу?
— Да не только к нему. Обороняться должна вся команда. Причем слаженно. Должна быть система, понимаете? Даже если поставить других футболистов, не факт, что сразу все получится. Это очень большая проблема!
— С такой защитой тяжело замахиваться на золото?
— Ну а как можно претендовать на первое место с такими трудностями? Очень тяжело. Если ты будешь забивать два-три, а пропускать три-четыре... Это со стороны смотреть на такое зрелище весело. А в плане турнирной стратегии забавного тут мало. У «Нижнего» выиграли — 5:4. Красочный вроде бы матч, да? Но потом подумаешь: елы-палы, а что у красно-белых сзади-то творится?!
Из-за поражения от «Урала» «Спартак» опустился на третье место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 4 матчах.
В пятом туре красно-белые встретятся с «Зенитом». Матч состоится 20 августа, начало — в 19.30 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0