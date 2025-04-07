Шикунов: «Солари станет ключевым игроком «Спартака»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» оценил потенциал новичка красно-белых, атакующего полузащитника Пабло Солари.

— Вот он поинтереснее Ливая, — считает Шикунов.

— Разве?

— Да. Качества видны. Просто ему нужно еще немного времени на адаптацию.

— И начнет феерить?

— Я его видел раньше. Это серьезный игрок. Как только в себя придет, будет топовым исполнителем, ключевым игроком «Спартака». Он будет действовать на уровне Барко и Угальде.

— Барко держит уровень?

— Конечно. Какой гол забил! Вот вам и исполнительское мастерство. Почувствуйте разницу. Проход и обводящий удар Барко, с одной стороны, и не забитый гол Голенкова из вратарской... Увы.