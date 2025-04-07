Шикунов: «Хочется, чтобы чемпионом стал «Краснодар»

Бывший спортивный директор «Спартака» и «Ростова» Александр Шикунов в интервью «СЭ» порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

— «Краснодар» опережает «Спартак» и «Зенит» на пять очков. Солидный гандикап?

— Знаете, мне очень хочется, чтобы «Краснодар» уже что-то выиграл! Но я боюсь за «быков».

— Почему?

— Ну такое ощущение, что они по-прежнему не умеют выигрывать решающие матчи. Два раза уступили в финале Кубка.

— В том числе и вашему «Ростову».

— Ну да. И ЦСКА. В чемпионате тоже не взяли золото. Вот я и не знаю, почему не выработалась эта порода победителей... Загадка. Посмотрим, что будет дальше. Вроде, календарь у «Краснодара» не самый сложный. Да, есть «Зенит», есть ЦСКА, а остальных соперников можно обыгрывать. В последнем туре «быки» опять принимают «Динамо».

— В «Спартак» Станковича не верится?

— Все как-то «качельно». Разные матчи команда проводит: не смогла «Ахмат» обыграть, уступила «Рубину». Да и нынешний «Зенит» тоже нестабильный.

— А что летом ждет «Ростов»? Туда сватают и Владимира Федотова, и Станислава Черчесова.

— Не готов комментировать.