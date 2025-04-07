Шикунов: «Хочется, чтобы чемпионом стал «Краснодар»
Бывший спортивный директор «Спартака» и «Ростова» Александр Шикунов в интервью «СЭ» порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.
— «Краснодар» опережает «Спартак» и «Зенит» на пять очков. Солидный гандикап?
— Знаете, мне очень хочется, чтобы «Краснодар» уже что-то выиграл! Но я боюсь за «быков».
— Почему?
— Ну такое ощущение, что они по-прежнему не умеют выигрывать решающие матчи. Два раза уступили в финале Кубка.
— В том числе и вашему «Ростову».
— Ну да. И ЦСКА. В чемпионате тоже не взяли золото. Вот я и не знаю, почему не выработалась эта порода победителей... Загадка. Посмотрим, что будет дальше. Вроде, календарь у «Краснодара» не самый сложный. Да, есть «Зенит», есть ЦСКА, а остальных соперников можно обыгрывать. В последнем туре «быки» опять принимают «Динамо».
— В «Спартак» Станковича не верится?
— Все как-то «качельно». Разные матчи команда проводит: не смогла «Ахмат» обыграть, уступила «Рубину». Да и нынешний «Зенит» тоже нестабильный.
— А что летом ждет «Ростов»? Туда сватают и Владимира Федотова, и Станислава Черчесова.
— Не готов комментировать.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0