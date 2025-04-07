Шикунов: «Если Ливая Гарсию ставят старт «Спартака» только из-за суммы трансфера, это ужасно»
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего красно-белых Ливая Гарсию в матче с «Ростовом» (3:0) в 23-м туре РПЛ.
— Станкович так и не объяснил до игры, почему сделал ставку в атаке на Ливая Гарсию, а не на Угальде. Ваша версия?
— Нет объяснения. Вообще не понял. Может, у Угальде микротравма какая-то? Не знаю. Но если он здоров, для меня ситуация загадочная. Манфред же пережил историю, когда долго не забивал. Потом его прорвало, так? Ни в коем случае нельзя передергивать состав и сажать человека на лавку. Зачем?
Если тренеры «Спартака» ставят в состав Гарсию только потому, что его купили за серьезные деньги, это ужасно!
— Как вам Ливай Гарсия? Пока явно не соответствует своей трансферной стоимости — 19 миллионов?
— Ну как вам сказать... Угальде вышел, и в атаке гостей стало повеселее (смеется). Да, Манфред не забил, но оживил линию нападения.
— Вы так про Гарсию и не ответили.
— Подождем. Угальде же тоже не сразу начал голы штамповать. Пока ничего особенного...
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0