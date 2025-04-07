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7 апреля 2025, 11:45

Шикунов: «Если Ливая Гарсию ставят старт «Спартака» только из-за суммы трансфера, это ужасно»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего красно-белых Ливая Гарсию в матче с «Ростовом» (3:0) в 23-м туре РПЛ.

— Станкович так и не объяснил до игры, почему сделал ставку в атаке на Ливая Гарсию, а не на Угальде. Ваша версия?

— Нет объяснения. Вообще не понял. Может, у Угальде микротравма какая-то? Не знаю. Но если он здоров, для меня ситуация загадочная. Манфред же пережил историю, когда долго не забивал. Потом его прорвало, так? Ни в коем случае нельзя передергивать состав и сажать человека на лавку. Зачем?

Если тренеры «Спартака» ставят в состав Гарсию только потому, что его купили за серьезные деньги, это ужасно!

— Как вам Ливай Гарсия? Пока явно не соответствует своей трансферной стоимости — 19 миллионов?

— Ну как вам сказать... Угальде вышел, и в атаке гостей стало повеселее (смеется). Да, Манфред не забил, но оживил линию нападения.

— Вы так про Гарсию и не ответили.

— Подождем. Угальде же тоже не сразу начал голы штамповать. Пока ничего особенного...

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Манфред Угальде
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
Ливай (Леви) Гарсия
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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 2
П
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Натан Гассама

Балтика

 2
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Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
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Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
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Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
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Оренбург

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