Шикунов: «Если Ливая Гарсию ставят старт «Спартака» только из-за суммы трансфера, это ужасно»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего красно-белых Ливая Гарсию в матче с «Ростовом» (3:0) в 23-м туре РПЛ.

— Станкович так и не объяснил до игры, почему сделал ставку в атаке на Ливая Гарсию, а не на Угальде. Ваша версия?

— Нет объяснения. Вообще не понял. Может, у Угальде микротравма какая-то? Не знаю. Но если он здоров, для меня ситуация загадочная. Манфред же пережил историю, когда долго не забивал. Потом его прорвало, так? Ни в коем случае нельзя передергивать состав и сажать человека на лавку. Зачем?

Если тренеры «Спартака» ставят в состав Гарсию только потому, что его купили за серьезные деньги, это ужасно!

— Как вам Ливай Гарсия? Пока явно не соответствует своей трансферной стоимости — 19 миллионов?

— Ну как вам сказать... Угальде вышел, и в атаке гостей стало повеселее (смеется). Да, Манфред не забил, но оживил линию нападения.

— Вы так про Гарсию и не ответили.

— Подождем. Угальде же тоже не сразу начал голы штамповать. Пока ничего особенного...