ЦСКА — «Урал»: видеообзор матча 23-го тура РПЛ

ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» в домашнем матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча в Москве закончилась со счетом 2:2.

В составе армейцев отличились Игорь Дивеев и Юсуф Языджи. У гостей отличился Эрик Бикфалви, также мяч в свои ворота отправил игрок хозяев Яка Бийол.

ЦСКА прервал шестиматчевую победную серию в чемпионате страны.

ЦСКА с 43 очками идет на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ. «Урал» набрал 21 очко и поднялся на 13-ю строчку.