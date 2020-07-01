Шамиль Газизов: «Я был против возобновления чемпионата, и это была моя ошибка»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что он ошибался, не поддерживая возобновление Тинькофф чемпионата России. Турнир ранее был прерван из-за пандемии коронавируса.

«Я один из тех, кто был против возобновления чемпионата, — сказал Газизов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Потом я, естественно, признал, что это сто процентов моя ошибка. Хорошо, что мы вернулись и хорошо, что мы приносим людям радость».

В 25-м туре РПЛ «Уфа» дома сыграет с «Рубином». Матч состоится 1 июля и начнется в 15.00 по московскому времени.