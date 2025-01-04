Газизов исключил подписание Промеса: «Квинси не захочет в Махачкалу»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для"СЭ» оценил возможное возвращение нападающего Квинси Промеса в стан красно-белых.

Ранее «СЭ» сообщил, что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. С высокой долей вероятности после этого заседания Квинси будет разрешено покидать территорию страны.

«Это игрок большого уровня. Пусть «Спартак» сам думает, все взвешивает. Квинси — сильный футболист, однозначно. Надо дождаться того, чтоб у него было разрешение», — сказал Газизов «СЭ».

Также спортивный директор махачкалинского «Динамо» ответил на вопрос о возможном подписании Промеса в дагестанской клуб.

«Это невозможно. Если Квинси вернется в Россию, то не в наш клуб. Сам Квинси не захочет в Махачкалу», — добавил Газизов.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. После зимних сборов команды в прошлом сезоне его задержали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. Футболист на родине проходит обвиняемым по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков.

Осенью 2024 года 33-летний нидерландец присоединился к клубу из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».

Дарик Агаларов